Roma bozguna uğradı! Mourinho yıllarca unutamayacağı hezimeti yaşadı…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Roma, Norveç'te tarihi bir yenilgi algı. İtalyanlar, Bodo-Glimt'e 6-1 kaybetti. Jose Mourinho çalıştırdığı takımlar arasında kariyerinde ilk kez 6 golle mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde C Grubu’nun üçüncü haftasında oynanan maçta Norveç ekibi Bodo Glimt, Serie A devi Roma’yla karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmada rakibini adeta bozguna uğrattı. 7 golün çıktığı maçta Roma, Norveç ekibine 6-1’lik tarihi skorla yenildi. Roma, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Trabzonspor’u eleyerek gruplara kalmıştı.

İLK YARI TEK FARKLA BİTTİ

Maça iyi başlayan Bodo-Glimt, 8. dakikada Botheim ve 20. dakikada Berg’in golleriyle 2-0 öne geçti. Roma Carlos Perez ile 28. dakikada farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda güçlü rakibini adeta sahadan silen Bodo-Glimt, 52. dakikada Bortheim, 71. dakikada Solbakken, 78. dakikada Pellegrino ve 80. dakikada Botheim ile farka koştu. Karşılaşmada üç gole imza atan Botheim, takımının farklı galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, böylece kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini Norveç’te tatmış oldu.

ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALDI

Karşılaşmayı 6-1 kaybeden Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı. Portekizli teknik adam antrenörlük kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takımın başındayken kalesinde altı gol gördü. Jose Mourinho adına tarihi bir sonucun ortaya çıktığı maçta Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Ali Ögel üstlendi.

MOURİNHO’DAN GAZETECİLERE TEPKİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho oyuncularına ve gazetecilere tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, “Bu mağlubiyetten çıkarılacak derslerin yanında olumlu bir nokta daha var. Burada böyle hiçbiriniz bana ‘Neden sürekli aynı oyuncuları oynatıyorsunuz’ diye soru sormayacaksınız” ifadelerini kullandı.