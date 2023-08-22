Roma’dan Fenerbahçe’ye… Edin Dzeko-Cengiz Ünder iş başında

Cengiz Ünder ile Edin Dzeko ortaklığı Roma'dan Fenerbahçe'ye taşındı. İlk maçında ilk asistini Boşnak santrfora yapan milli yıldız, “Geldiğimde havalimanında da söyledim ‘Ona çok gol attıracağım’ diye. Bunun devamı gelecek” dedi.

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Fenerbahçe’yi Samsun deplasmanında öne geçiren gol İtalya Serie A'da başlayan bir ortaklığın devamıyla geldi: Cengiz Ünder-Edin Dzeko…

Roma'da takım arkadaşlığı yapan ve birbirlerini abi-kardeş olarak nitelendiren iki futbolcu skor üretkenliklerini daha ilk maçta gösterdi. Karşılaşmaya 11'de başlayıp sarı-lacivertli formayla siftah yapan Cengiz Ünder, 62. dakikada sağ kanattan ortaladı, Edin Dzeko kafayla ağları sarstı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

İkili golü de birlikte kutlarken milli yıldız sakatlık nedeniyle 64'te yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Cengiz maçın ardından Dzeko ile olan uyumu için, “Konuşmamıza gerek yok. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Geldiğimde havalimanında da söyledim ‘Ona çok gol attıracağım' diye. İlk asistimi yaptım, bunun devamı gelecek” dedi. Cengiz sakatlığının ciddi olmadığını zemin nedeniyle sadece kramp girdiğini de söyledi.

DZEKO: ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ

Attığı golle kilidi açan Dzeko, “Nasıl olduğunun önemi yoktu, kazanmak önemliydi. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum” dedi. Boşnak yıldız Cengiz'in asisti için ise, “Roma'daki ilk asistin de bana olduğunu bilmiyordum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kendisiyle sahada çok iyi anlaşıyoruz. İlk golünü bana attırdı. Roma'dan görmeye alışık olduğunuz bir şey” ifadelerini kullandı.