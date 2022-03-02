Roman Abramovich, Chelsea’yi satmak istediğini resmen açıkladı

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada satın alma kararını açıkladı ve gelirin Ukrayna'daki savaş mağdurlar için kurulacak bir vakıfa bağışlanacağını söyledi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından kulübü satmak istediğini resmen açıkladı. Rus milyarder Abramovic köklü kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak spekülasyonlara son noktayı koydu.

İŞTE ABRAMOVİC’İN AÇIKLAMALARI:

”Chelsea FC’nin sahibi olmamla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde medyada çıkan spekülasyonlara değinmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Mevcut durumda, bu nedenle Kulübün, taraftarların, çalışanların, Kulübün sponsorları ve ortaklarının çıkarına olduğuna inandığım için Kulübü satma kararı aldım.

VAKIF’A BAĞIŞLAYACAK

“Ekibime satıştan elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurma talimatı verdim. Vakıf, Ukrayna’daki savaşın tüm mağdurların yararına olacak. Bunun inanılmaz derecede zor bir karar olduğunu bilin ve bu şekilde Kulüpten ayrılmak beni üzüyor. Ancak bunun kulübün menfaatine olduğuna inanıyorum.”

“Umarım hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge’i son bir kez ziyaret edebilirim. Chelsea’nin bir parçası olmak hayatımın bir ayrıcalığıydı ve tüm ortak başarılarımızdan gurur duyuyorum.”

3-4 MİLYAR STERLİN ARASINDA BİR RAKAM…

İngiltere’nin en yüksek profilli oligarklarından biri olan Abramovich, Chelsea’yi 2003’te satın almıştı. Ukrayna savaşı sonrasında Vladimir Putin’in çok yakını olması dolayısıyla Abramovich artan baskının ortasında bu hafta kulübün satışı için teklifler alacak.

Rus milyarder sahibi Roman Abramovich, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Chelsea yönetimini, kulübe ait bir vakfın mütevelli heyetine bırakacağını duyurmuştu. Kaynaklar, Abramovich'in Chelsea için belirlediği fiyatın 3 milyar Sterlin ve 4 milyar Sterlin arasında bir rakam olduğunu iddia ediyor.