Roma’nın yeni patronu Mourinho, Merih Demiral’a talip oldu

Alanyaspor ve Sassuolo’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekip 2019-2020 sezonun başında Juventus’a transfer Merih Demiral’a talip çıktı. Torino ekibinin gelecek sezon öncesi elinden çıkarmayı planladığı Merih için Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma talip oldu.

Sky Sport’ta yer alan habere göre, Roma’nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho kendi kadrosunu kurmak adına kolları sıvadı ve Merih Demiral’ı listesine ekledi. Juventus’un 40 milyon Euro istediği belirtildiği haberde, pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

Juventus, A Milli Takımımızın da vazgeçilmezlerinden olan Merih için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip 5 yıllık sözleşme yapmıştı.

Merih geçen sezon Juventus formasıyla 15’i Serie A olmak üzere toplam 25 maçta bin 661 dakika forma giydi.