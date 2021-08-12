Romelu Lukaku yeniden resmen Chelsea’de! Neymar’ın rekorunu kırdı…

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu yeniden transfer etti. Inter'e veda eden Belçikalı golcü, bu transferle Neymar'ın bonservis rekorunu da kırmayı başardı.

SOZCU.COM.TR

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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Inter’in Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku’yu resmen kadrosuna kattı. Eski futbolcusunu transfer etmek için birkaç kez Inter’in kapısını çalan Chelsea, 115 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi noktaladı. Geçtiğimiz günlerde Villarreal’i yenerek UEFA Süper Kupa’yı müzesine götüren son Şampiyonlar Ligi galibi Chelesa, Lukaku’dan önce Tottenham’dan Harry Kane ve Borussia Dortmund’dan Erling Haaland için nabız yoklamıştı.

İmza sonrası açıklama yapan Lukaku, “Bu harika kulübe geri döndüğüm için mutluyum. Benim için uzun bir yolculuk oldu. Buraya öğrenecek çok şeyi olan bir çocuk olarak gelmiştim. Şimdi çok daha fazla deneyimliyim ve daha olgun bir şekilde geri döndüm” dedi.

28 yaşındaki Lukaku, 2019’da Manchester United’dan 80 milyon Euro’ya transfer olduktan sonra Inter formasıyla 72 maçta 47 gol atma başarısı gösterdi ve İtalyan ekibinin yıllar sonra Serie A şampiyonu olmasında önemli rol oynadı. 2011’de Chelsea’ye transfer olmadan öcne kariyerine Anderlecht’te başlayan Lukaku, West Bromwich Albion ve Everton’da kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Everton’la sözleşme imzalayan Lukaku, 2017’de Manchester United’ın yolunu tutmuştu.

NEYMAR’IN BONSERVİS REKORUNU KIRDI

Yeniden Chelsea’ye transfer olan Lukaku, toplamda 327,56 milyon Euro’ya ulaşarak Neymar’ın bonservis bedeli rekorunu kırdı ve bonservisine en fazla para ödenen futbolcu oldu. Neymar ise PSG transferi ile tek sefer bonservis rekoru kırıp (222 milyon Euro) tarihe geçmişti. Neymar’ın Brezilya’dan Barcelona’ya transferi de 88,2 milyon Euro bedelle olmuş toplamda yıldız oyuncu için 310,2 milyon Euro ödenmişti.

2021: Inter – Chelsae 115 milyon Euro

Inter – Chelsae 115 milyon Euro 2019-2020: Manchester United – Inter 74 milyon Euro

Manchester United – Inter 74 milyon Euro 2017-2018: Everton – Manchester United 84,7 milyon Euro

Everton – Manchester United 84,7 milyon Euro 2014-2015: Chelsea – Everton 35,36 milyon Euro

Chelsea – Everton 35,36 milyon Euro 2013-2014: Chelsea – Everton (kiralık) 3,5 milyon Euro

Chelsea – Everton (kiralık) 3,5 milyon Euro 2011-2012: Anderlecht – Chelsea 15 milyon Euro