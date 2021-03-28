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Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

Portekiz'in Sırbistan ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Cristiano Ronaldo, çizgiyi geçmesine rağmen sayılmayan golü sonrasında çılgına dönüp son düdük çalmadan sahayı terk etti.

Güncellenme: 10:04, 28/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda Sırbistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Grubun en iddialı iki takımının karşılaşması 2-2 sona ererken, maça damga vuran Ronaldo ve sayılmayan golü oldu.

İlk yarıyı Diogo Jota’nın attığı gollerle 2-0 önde kapatan Portekiz, 46’da Mitrovic ve 60. dakikada Kostic’in gollerine engel olamadı.

SON DÜDÜK ÇALMADAN SAHADAN ÇIKTI

90+3’te Ronaldo’nun çizgiyi geçen topunda hakemler, Portekiz’in büyük tepkisini çeken karar verdi. VAR ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılmadığı elemelerde, Hollandalı hakem Danny Makkelie ve yardımcıları topun çizgiyi geçmesine rağmen orta noktayı göstermedi.

Ronaldo, Stefan Mitrovic’in kale içinden çevirdiği top sonrasında itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Yıldız futbolcu, elleriyle çizgi ile top arasındaki mesafeyi gösterirken, karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalmadan sinirli şekilde soyunma odasına gitti.

36 yaşındaki yıldız karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Portekiz kaptanı olmak hayatımın en büyük gururlarından biri. Ülkem için her zaman her şeyimi vereceğim. Ancak başa çıkılması gereken zor zamanlar var, özellikle de bütün bir ulusun etkilendiğini hissettiğimizde” ifadelerini kullandı.