Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda Sırbistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Grubun en iddialı iki takımının karşılaşması 2-2 sona ererken, maça damga vuran Ronaldo ve sayılmayan golü oldu.

İlk yarıyı Diogo Jota’nın attığı gollerle 2-0 önde kapatan Portekiz, 46’da Mitrovic ve 60. dakikada Kostic’in gollerine engel olamadı.

SON DÜDÜK ÇALMADAN SAHADAN ÇIKTI

90+3’te Ronaldo’nun çizgiyi geçen topunda hakemler, Portekiz’in büyük tepkisini çeken karar verdi. VAR ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılmadığı elemelerde, Hollandalı hakem Danny Makkelie ve yardımcıları topun çizgiyi geçmesine rağmen orta noktayı göstermedi.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain’s armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021

Ronaldo, Stefan Mitrovic’in kale içinden çevirdiği top sonrasında itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Yıldız futbolcu, elleriyle çizgi ile top arasındaki mesafeyi gösterirken, karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalmadan sinirli şekilde soyunma odasına gitti.

36 yaşındaki yıldız karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Portekiz kaptanı olmak hayatımın en büyük gururlarından biri. Ülkem için her zaman her şeyimi vereceğim. Ancak başa çıkılması gereken zor zamanlar var, özellikle de bütün bir ulusun etkilendiğini hissettiğimizde” ifadelerini kullandı.