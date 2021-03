Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda Sırbistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Grubun en iddialı iki takımının karşılaşması 2-2 sona ererken, maça damga vuran Ronaldo ve sayılmayan golü oldu.

İlk yarıyı Diogo Jota’nın attığı gollerle 2-0 önde kapatan Portekiz, 46’da Mitrovic ve 60. dakikada Kostic’in gollerine engel olamadı.

90+3’te Ronaldo’nun çizgiyi geçen topunda hakemler, Portekiz’in büyük tepkisini çeken karar verdi. VAR ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılmadığı elemelerde, Hollandalı hakem Danny Makkelie ve yardımcıları topun çizgiyi geçmesine rağmen orta noktayı göstermedi.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain’s armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM

