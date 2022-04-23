Ronaldo tarihi rekoru kırdı! Manchester kaybetti…

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Arsenal'a 3-1 kaybettikleri maçta attığı golle Premier Lig ve La Liga'da 100 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig’de Arsenal, kendi sahasında Manchester United’ı ağırladı. Emirates Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Arsenal, 3-1’lik skorla kazandı. Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı.

Portekizli yıldız, Manchester United’ın Arsenal ile karşı karşıya geldiği maçta rakip filelere gönderdiği gol ile Premier Lig ve La Liga’da 100’ün üzerinde gol atan ilk futbolcu oldu.

Ronaldo La Liga’da Real Madrid formasıyla çıktığı 292 maçta 311 gol atarken, Premier Lig’de oynadığı 223 maçta 100 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz hafta bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo’ya taraftarlar alkışlarla destek verdi.

BEBEĞİNİ ANDI

Arsenal, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Nuno Tavares ile öne geçti. Londra ekibi, 32. dakikada Bukayo Saka’nın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı, 2-0. Bebeğini kaybetmesinin ardından Liverpool maçında oynamayan ve bu maçla sahalara dönen Ronaldo, 34. dakikada Saka’nın golüne karşılık verdi: 2-1. Portekizli yıldız attığı golden sonra gökyüzünü göstererek kaybettiği bebeğini andı.

Ronaldo La Liga’da, Premier League’de, Şampiyonlar Ligi’nde, Milli Takım’da, Manchester United ile, Real Madrid ile, Juventus ile 100 ve üzeri gol attı.

Real Madrid: 450

Premier League: 100

Şampiyonlar Ligi: 140

La Liga: 311

Portekiz : 115

Juventus: 101

PENALTI KAÇTI

İkinci devrede Manchester United, 57. dakikada Bruno Fernandes ile skoru eşitleme fırsatını kullanamadı. Portekizli yıldızın kullandığı penaltı vuruşu direkten oyun alanı dışına çıktı.

Arsenal, 70. dakikada skoru 3-1’e getirdi. Granit Xhaka’nın uzak mesafeden attığı şut ağlarla buluştu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Geçen hafta Chelsea’yi 4-2 mağlup eden Arsenal, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 60’a yükseltti. Geçen hafta Liverpool’a 4-0 kaybeden Manchester United ise arka arkaya ikinci kez kaybetti ve 54 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, West Ham United deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Chelsea’yi konuk edecek.