Ronaldo yıllar sonra yine kâbusu gördü! Old Trafford’da zor gece…

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e seyircisi önünde 1-0 kaybederek çeyrek final biletini kaptıran Manchester United'da kaptan Ronaldo 16 yıl sonra yine aynı kâbusu gördü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid’e 1-0 mağlup oldu. 1-1 biten ilk maçın rövanşında seyircisi önünde kaybeden Manchester turnuvaya veda ederken geceye damga vuran isim Cristiano Ronaldo oldu.

Atletico Madrid’e karşı şansı bir türlü tutmayan Portekizli yıldız son 4 maçta rakip saha Wanda Metropolitano’da gol ya da asist katkısı verememişti. Kabusu bu kez Old Trafford’a taşıyan Ronaldo 90 dakika boyunca 0 şut, 0 isabetli orta, 0 şut pası ve 0 kazanılan hava topu ile oynadı.

BU KEZ ŞANSI TUTMADI

Kariyerinde Atletico Madrid’e karşı 36 resmi maçta 25 gol atan Ronaldo, son 5 sezonda rakibini her seferinde elemeyi başarmıştı. Yıllar sonra Manchester’a dönen dünyaca ünlü yıldız oyuncu, İspanyol temsilcisine bu kez son 16 turunda boyun eğdi.

2013-14 sezonunda final, 2014-15 sezonunda çeyrek final, 2015-16 sezonunda yine final, 2016-17 sezonunda yarı final, 2018-19 sezonunda ise son 16 turunda Diego Simeone’yi eşleşmelerden eli boş gönderen Ronaldo dün gece çeyrek final biletini kaptırdı.

2 SEZONDUR ÇEYREK FİNALİ YOK

Şampiyonlar Ligi’nde 15,909 dakikaya ulaşan Cristiano Ronaldo, Iker Casillas’ı (15,908) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla süre alan oyuncu oldu. Lionel Messi ile birlikte son 2 sezondur çeyrek finali göremeyen Ronaldo 16 yıl sonra bir sezonu kupa göremeden tamamlayacak.

Son olarak 2004-05’te yine Manchester United ile sezonu kupasız tamamlayan Portekizli oyuncu, bundan sonraki 16 sezonda Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları ile tam 32 kupa kazanmıştı. Manchester United da 5 sezondur herhangi bir kupa kazanamıyor.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

37 yaşındaki Portekizli kariyerinin son döneminde yaşadığı ilklerin gecesinde hakem Slavko Vinčić’e de öfkeliydi. Atletico Madrid’in 41. dakikada bulduğu golün ardından çok sinirlenen Ronaldo’nun hakeme yaptığı gözlük işareti gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Mücadelenin hakemi Slavko Vinčić, bu hareketi kartla cezalandırmazken UEFA’nın ilerleyen günlerde bir yaptırım uygulayabileceği kaydedildi.