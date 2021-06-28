Ronaldo’lu son şampiyon Portekiz, Belçika’ya diş geçiremedi: 1-0

EURO 2020’nin favorilerinden Belçika, Son 16 turunda karşılaştığı son Avrupa şampiyonu Portekiz’i 1-0’lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran ülke oldu.

Maçtaki tek gol 42. dakikada Thorgan Hazard’dan gelirken, Belçikalı futbolcunun ceza sahası dışından yolladığı füze maçın skorunu da 1-0 olarak tayin etti. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz son dakikalarda baskı kursa da, aradığı golü bulamayınca turnuvaya veda etti.

Yenilmezlik serisini 15 maça çıkartan Belçika ise, 2 Temmuz’daki çeyrek finalde İtalya’nın rakibi oldu. İki ekip Münih’te kozlarını paylaşacak.

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HAZARD’DAN DURGUNLUĞU BOZAN FÜZE

İki takımın da kontrol oyunundan vazgeçmediği ilk yarıda, cılız ataklar dışında net bir gol pozisyonu yaşanmadı. Fazla risk almadan yapılan hücumlar neticesinde hem Portekiz, hem de Belçika ilk yarıda net gol fırsatı yaratmakta zorlandı. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçtaki durgunluğu 42. dakiakda Thorgan Hazard’ın füzesi bozdu. Thomas Meunier’nin pasında topla buluşan Thorgan Hazard, kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan yaklaşık 25 metreden şutunu çekti ve kaleci Rui Patricio’yu mağlup ederek Belçika’yı 1-0 öne geçirdi. Gol sevincini abisi Eden Hazard ile paylaşan Thorgan, turnuvadaki 3. maçında 2. golünü attı.

ÖNCE COURTOIS SONRA DİREK

İkinci yarıda sakatlanan Kevin de Bruyne’nin oyundan çıkmasıyla oyun planı bozulan Belçika, Portekiz’in beraberlik golü arayışları karşısında zor anlar yaşadı. Ancak Portekiz’in de organize atak geliştirme konusundaki sorununu, sonradan oyuna giren Bruno Fernandes ve Joao Felix gibi oyuncular da çözemedi. Zaman zaman gerginliğin arttığı maçın son anlarında Portekiz iki net fırsattan geli boş döndü. Dakikalar 82’yi gösterirken Bruno Fernandes’in kullandığı köşe vuruşuna Ruben Dias kafayı vurdu ancak, Thibaut Courtois çizgi üzerinde son anda yumrukla topu uzaklaştırdı. Bu pozisyondan bir dakika sonra Raphael Guerreiro’nun şutu direkten oyun alanına döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Belçika sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.