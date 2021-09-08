Ronaldo’nun eski şefi, Portekizli yıldızın diyet sırlarını anlattı

Cristiano Ronaldo'nun eski şefi Giorgio Barone, Portekizli futbolcunun katı diyet rejimini ve formunu nasıl koruduğunu açıkladı. Ronaldo, dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olsa da, mutfak masrafı hayal edildiği gibi değil...

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’a transfer olan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, eski takımına attığı imza ile yeni bir maceraya başladı. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey performans vermeye devam eden Ronaldo’nun en büyük silahı ise gözü gibi baktığı sağlığı. Kas yapısıyla birçok sporcuya taş çıkartan Ronaldo’nun, formunu korumak için nasıl beslendiğini eski şefi Giorgio Barone anlattı.

Geçtiğimiz günlerde milli takımlar düzeyinde tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını alan Ronaldo, katı bir diyet rejimi uyguluyor. İtalyan şef Barone, her sezon başka bir oyuncu için çalışıyor ve zamanının geri kalanını Sardunya’daki restoranında geçiriyor. Ronaldo 2018’de Juventus’a transfer olduğunda yıldız futbolcunun şefi oldu.

Ronaldo’nun keskin fiziğinin sırrının yediklerinde olduğunu söyleyen Barone, “Listesinde pahalı yiyecekler yok. Ama sağlıklı besinler var. Organik ve doğal besinler kullanıyorum; balık, tavuk, dana eti, yumurta, avokado, hindistan cevizi yağı ve siyah pirinç. Vücudunuza bir Ferrari’ye bakar gibi bakmak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

DİYET SIRLARI

Premier Lig’de bu hafta sonu Newcastle maçıyla birlikte Manchester United’a dönüş yapmaya hazırlanan Ronaldo, ağır protein diyeti yapıyor. Şef Barone, Portekizli futbolcu ve ailesine hizmet ettiği süre boyunca şeker, yağ ve karbonhidratları minimum düzeyde tuttu. Karides ve ahtapot gibi deniz ürünleri, dana eti, kepekli tahıllar ve salataların dışında yağsız etler Ronaldo’nun sevdiği yiyeceklerden bazıları. Proteinler kas inşa etmeye ve onarmaya yardımcı olurken, yıllar içinde vücudun bozulmasını yavaşlatır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Hindistan cevizi yağı kullanmanın şaşırtıcı kalori yakma etkileri vardır. Yağ yaktığı ve kolesterolü iyileştirdiği söylenen laurik asit bakımından yüksek olduğu için, Ronaldo ve ailesinin yemeklerinde daima kullanılırdı.

“Hindistan cevizi yağı kullanarak yemek yapıyorum. Ayrıca bol su içmek de önemli. Bol bol su içilmesi gerek. Tabii ki, hepsi sıkı bir antrenmanla birleşiyor. ancak dinlenme, öğleden sonraları da dahil olmak üzere antrenman ve beslenme kadar önemlidir. Akşam yemeğini geç değil, erken yenmeli.