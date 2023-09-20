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Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi’ne galibiyet ile başladı

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo, Mane, Laporte, Otavio gibi dünya futbolunun yıldızlarına sahip olan Al-Nassr, zorlu bir deplasman maçında iddialı rakibi Persepolis'i 2-0 mağlup etti.

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Ronaldo’nun forma giydiği Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi’ne galibiyet ile başladı

Asya Şampiyonlar Ligi’nde Ronaldo, Mane, Laporte, Otavio gibi yıldızlara sahip şampiyonluğun en güçlü adaylarından Al-Nassr, grup aşamasına galibiyetle başladı. Al Nassr, grubun iddialı takımlarından Persepolis’i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Al-Nassr’a galibiyeti getiren goller 62. dakikada Ghareeb ve 72. dakikada Qasem’den geldi.

İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Al-Nassr, süper yıldızı Ronaldo ile mutlak bir şansı değerlendiremedi. İkinci yarıda 56. dakikada Persepolis takımından Milad Sarlak, Ronaldo’ya yaptığı hareketle kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında hakimiyeti eline alan Al-Nassr 2 gol bularak Asya Şampiyonlar Ligi’ne  galibiyetle başladı. (DHA)

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