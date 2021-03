Ronaldo’nun yere fırlattığı pazubandı SMA hastası bir bebek için kullanılacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Portekiz’in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta verilmeyen gole sinirlenen dünya yıldızı Ronaldo’nun yere fırlattığı pazubandı gündem yaratmıştı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son dakikalarındaki pozisyonda çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Portekiz Teknik Direktörü Santos maçın ardından, “Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo’nun kaptanlığı tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak” ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain’s armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM

— ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021