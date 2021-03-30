Ronaldo’nun yere fırlattığı pazubandı SMA hastası bir bebek için kullanılacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Portekiz’in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta verilmeyen gole sinirlenen dünya yıldızı Ronaldo’nun yere fırlattığı pazubandı gündem yaratmıştı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son dakikalarındaki pozisyonda çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Portekiz Teknik Direktörü Santos maçın ardından, “Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo’nun kaptanlığı tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak” ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain’s armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021

MAÇIN HAKEMİ MAKKELIE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

VAR sisteminin kullanılmadığı elemelerde yapılan bu hata sonrası Hollandalı hakem Makkelie’nin Ronaldo ve Portekiz’den özür dilediği açıklanmıştı. Portekiz basınına konuşan Danny Makkelie, “FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; teknik direktör Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı’ndan özür dilemek. Hakem ekibi olarak, en iyi kararları almak için her zaman çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor” dedi.

Yaşananlar sonrası bir sembol olarak gösterilen Ronaldo’nun pazubandı için çok önemli ve duyarlı bir karar alındı. Sırbistan maçında yere atılan ve tüm dünyada haber olan kaptanlık pazubandının Sırbistan’da SMA hastası 6 aylık Gavrilo bebeğin tedavisinde kullanmak üzere açık arttırmayla satışa sunulduğu duyuruldu.

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STADYUM GÖREVLİSİNİN AKLINA GELDİ

Maç sırasında stadyumdaki görevlilerden biri yere atılan pazubandını alarak yerel bir spor kanalı aracılığı ile temasa geçti ve bandın hayır işlerinde kullanılmasını istedi.

İsminin açıklanmamasını talep eden görevli AFP’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi; ”Ronaldo kol bandını benden üç metre uzağa fırlattı ve bunun iyi bir satış fırsatı olabileceği fikri hemen aklıma geldi. Gavrilo için güzel bir şeyler yapabileceğimizi fark ettim”

3 BİN EURO FİYATA ULAŞTI

Spor kanalı Sportklub, maç sonrası fotoğrafları ve videoları kontrol ederek pazubandının gerçekliğini doğruladıktan sonra, bir yardım kuruluşuyla ekip oluşturdu ve bir açık artırma sitesine Ronaldo’nun pazubandını vererek teklif yarışı başlattı.

Müzayedeye çıkarıldıktan sadece saatler sonra kol bandı yaklaşık 3.000 Euro fiyatına ulaştı.