Ronny Deila: Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız

Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada "Yarın kazanmak için çıkacağız. Bunu yaparsak takım olarak güvenimiz artacak. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge’ü ağırlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istediklerini söyleyen Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, “Birinci olmak ana hedefimiz. Yarın kazanmak için çıkacağız. Bunu yaparsak takım olarak güvenimiz artacak. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaşa yeni bir teknik direktör geldi ve daha sonra hiç yenilmediler. Bizim için güzel bir tecrübe olacak. 3 puan alabilirsek de çok iyi olacak. Bu sene Avrupa ve ligi aynı anda düşünmek zorundayız. Sevindirici olan sakat oyuncular geri döndü. Şu an takım olarak pozitif bir durumdayız” değerlendirmesinde bulundu.

Ronny Deila, takım kaptanı Hans Vanaken’in forma giyemeyecek olmasıyla ilgili ise “Tabii ki garip biraz. Hiç sakatlanmamıştı ama onsuz da başarı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Hans farklı bir oyuncu. O pozisyon için kaliteli seçeneklerimiz var” ifadelerini kullandı. (DHA)