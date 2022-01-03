Rota Kovac’a döndü! Listenin en başına Hırvat teknik adam…

Fenerbahçe, Monaco ile yollarını ayıran ve Ali Koç’un ilk başkan olduğu dönemde de takımı emanet etmek istediği 50 yaşındaki başarılı hocayı getirmek için kolları sıvadı.

İrfan YİRMİBEŞ

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SEZONUN ikinci yarısına yeni hocayla başlamayı planlayan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Joachim Löw için nabız yoklasa da Alman hocanın Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmaması nedeniyle rotayı Niko Kovac'a çevirdi. Geçen günlerde Fransız ekibi Monaco ile yollarını ayıran Hırvat teknik adamı, başkanlığının ilk döneminde Ali Koç istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Son gelişmelerin ardından yönetim, 50 yaşındaki başarılı hocayı getirmek için kolları sıvadı.

DEVREYİ 6. SIRADA BİTİRDİ

Kariyerinde Bayern Münih, E.Frankfurt, Salzburg ile Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan ve Monaco'nun başına 2020 yılının yaz ayında geçen Kovac, kulübede olduğu 74 maçta 1.95'lik puan ortalaması tutturmuştu. Monaco, Fransa Ligi'nde devreyi 6. sırada bitirmiş ve Hırvat teknik adam ile yollarını ayırmıştı. Hatırlanacağı üzere Jorge Jesus ismi de gündeme gelmiş, ancak Portekizli teknik adamın yüksek maaşı nedeniyle bu hamleden vazgeçilmişti.