Rövanşa hazır ol Türkiye!

Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerine 4-2’lik Hollanda galibiyetiyle başlamıştı. O günden bugüne çok şeyler değişti. Van Dijk geri döndü, rakip form tuttu, üstelik takımı Van Gaal devraldı. Gözleri de liderlikte.

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Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda ilk devreyi lider bitirdi. 11 puanlı Ay-Yıldızlılar, 10'ar puanlı takipçileri Hollanda ve Norveç'in önünde. Grupta ikinci etap maçlar ise yarın başlıyor ve rakibimiz, belki de önümüzdeki en büyük engel Hollanda… Portakallar ile Mart 2021'de oynadığımız ilk maçı 4-2 kazanmıştık. O günden bu yana çok şeyler değişti. Hollanda, eskisine göre güçlendi. Türkiye, kötü EURO 2020 macerasıyla motivasyon kaybetti. Portakallar, rövanşa bilendi ve daha tehlikeli. Son duruma bakalım.

İPLER ARTIK VAN GAAL'DE

Hollanda, çok eleştirilen Teknik Direktör Frank de Boer'dan sonra 70'lik kurt Louis Van Gaal'e direksiyonu emanet etti. Van Gaal, sert, disiplinli ve başarılı bir hoca. Kötü günler geçiren ülkeyi yeniden motive eden ihtiyar kurdun arkasında büyük destek var.

ONLAR 4-2'YI UNUTMADI

Portakallar, 4-2'lik Türkiye yenilgisini unutmadı. Medyada, Türkiye maçına yönelik büyük bir kampanya var. Türkiye galibiyetinin liderliğin kapısını açacağı, rövanşın alınması gerektiği vurgulanıyor. Tribünlerin doldurulması çağrıları yapılıyor.

VAN DIJK DÖNDÜ; FORMDALAR

Hollanda, dünyanın da en önemli stoperlerinden biri olarak gösterilen ve ilk maçta oynamayan Virgil van Dijk'ın geri dönüşünün mutluluğunu yaşıyor. Virgil Van Dijk yarın bize karşı oynayacak. Takımın yıldızları Depay ve Wijnaldum da çok formda.

LİDERLİK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dünya Kupası elemelerinde grup liderleri direkt 2022 Katar vizesi alacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ülke ise kendi aralarında mini bir turnuva oynayacak, üç galip vize alacak. İkinciler yolunun zorluğu, grubu lider bitirmenin önemini de artırıyor.