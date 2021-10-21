RTÜK’ten spor karşılaşmaları için şifresiz yayın kararı

RTÜK, modern toplumlarda halkın, medyanın ve sporun bütünleşmesine büyük katkı sağlayan önemli olaylar listesini yeniledi.

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Kültür meraklıları ve sporseverleri yakından ilgilendiren listenin son şekli Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) kabul edildi. Spor camiasıyla ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin merakla beklediği ‘RTÜK Önemli Olaylar Listesi'nin yeni hali Üst Kurulun resmi internet sitesine eklendi.

ŞİFRESİZ YAYIN ŞART

6112 sayılı Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.

ÜST KURUL ONAYLADI

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Üst Kurul, yürürlükte olan yeni listeyi internet adresinden yayımladı.

22 maddelik listede yer alan önemli olaylar şu şekilde belirlendi: