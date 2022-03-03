Rus ve Belaruslu sporcular Pekin Oyunları’ndan men edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Uluslararası Paralimpik Komitesi yaptığı resmi açıklamada Rus ve Belaruslu sporcuları 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan men ettiğini duyurdu.

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Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus ve Belaruslu sporcuların 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları’na katılamayacağını açıkladı.

IPC, bugün yaptığı açıklamada, “Sporcuların güvenliğini sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Olimpiyat köyündeki durum giderek kötüleşiyor ve artık savunulamaz hale geldi. Spor ve siyasetin birbirine karışmaması gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

IPC Başkanı Andrew Parsons da sporcuların “hükümetlerin eylemlerinin kurbanı” olduğu söyledi.

Yarın resmi törenle açılışı yapılacak oyunlarda Rusya’dan 71, Belarus’tan da 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.