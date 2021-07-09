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Rusya’da Stanislav Cherchesov’un görevine son verildi

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), milli takım teknik direktörü Stanislav Cherchesov'un görevine son verildiğini açıkladı. EURO 2020'de mücadele eden Rusya, Belçika, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı gruptan çıkamayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Güncellenme: 09:17, 09/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Rusya’da Stanislav Cherchesov’un görevine son verildi

EURO 2020’ye grup aşamasında veda eden Rusya’da Teknik Direktör Stanislav Cherchesov’un görevine son verildiği duyuruldu.

Rusya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada tarafların birlikte aldığı karar neticesinde bu noktaya gelindiği belirtilerek 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde takımı yeni hocanın çalıştıracağı ifade edildi.

2016 yazından bu yana görevde olan Cherchesov’un yönetiminde 57 maça çıkan Rusya Milli Takımı, 24 galibiyet, 13 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

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