Rusya’da Stanislav Cherchesov’un görevine son verildi

EURO 2020’ye grup aşamasında veda eden Rusya’da Teknik Direktör Stanislav Cherchesov’un görevine son verildiği duyuruldu.

Rusya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada tarafların birlikte aldığı karar neticesinde bu noktaya gelindiği belirtilerek 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde takımı yeni hocanın çalıştıracağı ifade edildi.

2016 yazından bu yana görevde olan Cherchesov’un yönetiminde 57 maça çıkan Rusya Milli Takımı, 24 galibiyet, 13 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.