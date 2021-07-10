Rüya gerçeğe dönüşüyor… Diego Costa ve Ghezzal transferleri bitmek üzere

GEÇEN sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a Şampiyonlar Ligi kadrosu vermek için çaba harcıyor. Rachid Ghezzal'e son teklifini yapan, opsiyonlu bonservis için de Leicester City'den yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, Diego Costa operasyonunda ise önemli mesafe kat etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ‘rüya ikili' olarak gördüğü Diego Costa ve Rachid Ghezzal, camiayı da heyecanlandırdı. Bu ikili için geri sayıma geçildi.

COSTA 10 YILLIK SEVDA!

ATLETICO Madrid ile kontratı sona eren ve boşta olan İspanya pasaportlu santrforun yıllık maliyeti ve imza parası en büyük sorun. 32 yaşındaki Diego Costa'ya sezon başı 3 milyon Euro, bonuslar ve imza parası önerildiği, böylelikle transferdeki rakiplerin bir adım önüne geçildiği belirtiliyor. Menajer Jorge Mendes'in 2011'da Beşiktaş'a getireceği Diego Costa ağır şekilde sakatlanınca dönemin yönetimi vazgeçmiş; bu oyuncu daha sonra Chelsea ve Atletico'da oynamıştı.

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ABDÜLKERİM’E KARŞI UMUT

KARTAL, defans hattını güçlendirmek için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı konusunda ısrarlı. Beşiktaş, yeşil-beyazlıların kaptanı için 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirledi. Konya cephesi ise takas konusuna daha olumlu bakarken Kartal'ın geçen sezon kiralık olarak Hajduk Split'te forma giyen forvet oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna katmayı hedefliyor. İki oyuncu da transfer konusuna sıcak bakıyor.