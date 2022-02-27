Ryan Babel bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk gol sevincini yaşadı. Babel daha önce UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken sarı-kırmızılılarda 2-2'ye getiren golü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 70. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hollandalı futbolcu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Babel bu sezon daha önce UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Marsilya müsabakasında 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Mücadeleye yedek başlayan Ryan Babel 57. dakikada Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.