Ryan Babel: ‘Dürüstçe duygularımı söylersem ceza alırım’

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ligde bulundukları konumu değerlendiren Babel, benzer senaryoları daha önce de yaşadıklarını belirterek, “Önümüze bakıp devam etmek istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Sonuçta futbolda her şey olabilir. Önümüzde çok maç var. Daha önce bu tip süreçlerden geçtik, artık hata yapma lüksümüz yok. Bu zamana kadar birçok hata yaptık. Bu bizim için bir uyandırma telefonu diyebiliriz. Benim hem kendime hem de takımıma, camiaya olan güvenim sonsuz. Kesinlikle kendi kalitemize güveniyorum. Bundan sonra hiç maç kaybetmeden, her maçı final olarak görüp sonuna kadar devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“FUTBOLUN GÜZELLİĞİ BURADA”

Futbolun enteresan bir oyun olduğunu vurgulayan Babel, “Yüzde yüz kazanacağımız maçı kaybedip, çok zor bir maçı kazanabiliyorsunuz. Futbolun güzelliği burada. Benim için her maç önemli, her maç aynı ciddiyette. Kağıt üzerinde bir rakip, iyidir kötüdür diye bakmıyoruz. Herkes herkesten puan alabiliyor, her sonuca açık geçiyor maçlar. Takımıma olan güvencim sonsuz. Umarım sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettirip istediğimiz sonuçla ayrılırız” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına aday oldu

“DUYGULARIMI SÖYLERSEM CEZA ALIRIM”

Hakem kararları ve hakemlerle ilgili soruya Ryan Babel, “Hakemler her zaman konuşulan, tartışılan bir konu. Profesyonel futbolcu olarak bu konuya girmem, cevap vermem doğru olmaz. Dürüstçe duygularımı söylersem ceza da alırım. Futboldan anlıyorsanız, tarafsız bakıyorsanız, doğru gözlerle seyrediyorsanız zaten görüyorsunuz” cevabını verdi.

“GALATASARAY BUNU DAHA ÖNCE BAŞARDI”

Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendiren ve taraftarlara seslenen Hollandalı futbolcu, “Mesaj olarak geçmişe dönmek istiyorum. Bir sezon hatırlıyorum, Başakşehir birinci, Galatasaray 20 puan altındaydı. Daha sonra takım inancını kaybetmedi ve sonunda şampiyonluk oldu. O zaman kazanılan şampiyonluk ruhuyla bunu kaybetmeyeceğiz ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarımız bizimle beraber olsun, bize inansın. Takım bunu daha önce başardı” diye konuştu.