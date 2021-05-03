Ryan Babel’den ‘el’ kararına tepki paylaşımları devam ediyor

Süper Lig’in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’ni Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba’nın golleriyle 2-0 yendi. Puanını 75 yapan Galatasaray zirve takibini sürdürdü.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Emre Akbaba kendisinin 2, takımının 3. golünü attı. VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya, pozisyon öncesinde elle oynama kararı vererek Akbaba’nın golünü iptal etti.
Maçın ardından Ryan Babel, Twitter hesabından “El?” paylaşımını yaptı.
Handbal ? Smh
— Ryan Babel (@Ryanbabel) May 2, 2021
Hollandalı oyuncu bugün de Instagram hesabından pozisyonun görselini paylaşıp takipçileriyle anket yaptı.