Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ryan Babel’den ‘el’ kararına tepki paylaşımları devam ediyor

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından Gençlerbirliği maçında el nedeniyle iptal edilen gol için paylaşımlarına devam ediyor.

Güncellenme: 17:42, 03/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Ryan Babel’den ‘el’ kararına tepki paylaşımları devam ediyor

Süper Lig’in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’ni Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba’nın golleriyle 2-0 yendi. Puanını 75 yapan Galatasaray zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Emre Akbaba kendisinin 2, takımının 3. golünü attı. VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya, pozisyon öncesinde elle oynama kararı vererek Akbaba’nın golünü iptal etti.

Maçın ardından Ryan Babel, Twitter hesabından “El?” paylaşımını yaptı.

Hollandalı oyuncu bugün de Instagram hesabından pozisyonun görselini paylaşıp takipçileriyle anket yaptı.

Galatasaray Gençlerbirliği Instagram oyuncu sosyal medya Süper Lig tweet Twitter