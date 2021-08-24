Ryan Donk, Galatasaray’dan ayrılıp Kasımpaşa’ya imza attı

Kasımpaşa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2016 yılında Galatasaray’a 2.5 milyon Euro bedelle gönderdiği Ryan Donk’u yeniden kadrosuna kattı.

Hollanda doğumlu Surinamlı futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra Kasımpaşa’ya imza attı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İstanbul ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Galatasaray da Donk’a vedasını, “155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk’a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadeleriyle yaptı.