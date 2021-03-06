Sa Pinto, Beşiktaş’a ilk kez yenildi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK, rakibine 2-1 mağlup olurken, kırmızı-siyahlı ekibin Portekizli Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, siyah-beyazlı ekibe karşı ilk kez mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezon Braga'nın başında olan deneyimli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve 2 maçta da galibiyete uzanmıştı. İstanbul'daki maçta Braga 2-1 kazanırken, Portekiz'de oynanan mücadele ise Braga'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.