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Saba Lobjanidze’den üç yıllık imza

Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Güncellenme: 17:44, 05/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Saba Lobjanidze’den üç yıllık imza

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor daha önce Ankaragücü’nde forma giyen 26 yaşındaki Saba Lobjanidze’yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Ankaragücü’nde forma giyen Saba Lobjanidze’ye ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.”

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Ankaragücü Futbol Gürcistan Hatay Hatayspor Lütfü Savaş Süper Lig transfer