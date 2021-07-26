Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sacha Boey 4 yıllığına Galatasaray’da

Galatasaray, 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Güncellenme: 18:10, 26/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Sacha Boey 4 yıllığına Galatasaray’da

Galatasaray’da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul’a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Sacha Boey’in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Galatasaray’ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey için 1.5 milyon Euro ve bonus teklif ettiği öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirGalatasaray'da PSV hazırlıkları sürüyorGalatasaray'da PSV hazırlıkları sürüyor
Euro Fransa Futbol Galatasaray istanbul PSV Şampiyonlar Ligi transfer