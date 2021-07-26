Sacha Boey 4 yıllığına Galatasaray’da

Galatasaray’da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul’a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Sacha Boey’in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Galatasaray’ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey için 1.5 milyon Euro ve bonus teklif ettiği öğrenildi.