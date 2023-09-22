Sacha Boey Avrupa’yı salladı

Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında sergilediği performans Avrupa'da ses getirdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın gelen tekliflere rağmen takımda tutmayı seçtiği Sacha Boey, kararın doğru olduğunu ilk maçtan gösterdi.

Sacha Boey, hem defansta hem de hücumda belki de takımın en iyisiydi. 20 ikili mücadelenin 14'ünü kazanan ve 8 top kapan futbolcu, tek şutunda üstelik zor bir pozisyonda olmasına rağmen isabet bulup geri dönüş ateşini de yaktı.

Daha önce Fransa U21 Milli Takımı'na çağrılan Sacha Boey'in artık A Takım'a aday olduğu konuşuluyor. Bu oyuncuyu her maçta ‘Scout'lar izliyor. Yönetimin amacı, Devler Ligi'nde iyice değerlenecek futbolcuyu rekor bir fiyata satabilmek.