SPOR
Abone Ol

Sadık Çiftpınar taraftarla tartıştı, oyundan çıkmak istedi

Yeni Malatyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta ev sahibi ekibin kaptanı Sadık Çiftpınar ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sadık Çiftpınar taraftarla tartıştı, oyundan çıkmak istedi

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğü ile girilen son 15 dakikada Yeni Malatyaspor taraftarları ile takım kaptanı Sadık Çiftpınar arasında gerilim yaşandı.

Taraftarların tepkisi sonrası kaptanlık pazubanını çıkaran Sadık Çiftpınar, kenara gelerek oyundan çıkmak istedi. Takım arkadaşları ve Kasımpaşa futbolcuları, Sadık Çiftpınar’ı oyunda kalması yönünde ikna etmeye çalıştı.

Daha sonra sakinleşen Sadık Çiftpınar, oyuna geri döndü. Ancak taraftarlar ile arasındaki gerginlik devam eden tecrübeli futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında yerini Philip Awuku’ya bıraktı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı İlginizi Çekebilir Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da kaza yaptı