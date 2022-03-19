Sadık Çiftpınar taraftarla tartıştı, oyundan çıkmak istedi

Yeni Malatyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta ev sahibi ekibin kaptanı Sadık Çiftpınar ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğü ile girilen son 15 dakikada Yeni Malatyaspor taraftarları ile takım kaptanı Sadık Çiftpınar arasında gerilim yaşandı.

Taraftarların tepkisi sonrası kaptanlık pazubanını çıkaran Sadık Çiftpınar, kenara gelerek oyundan çıkmak istedi. Takım arkadaşları ve Kasımpaşa futbolcuları, Sadık Çiftpınar’ı oyunda kalması yönünde ikna etmeye çalıştı.

Tribünlerin tepkisi sebebiyle kenara gelmek isteyen Sadık Çiftpınar’a her iki takımın futbolcularından da destek geldi! #YMSvKSP pic.twitter.com/RDFJMRMtbn — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 19, 2022

Daha sonra sakinleşen Sadık Çiftpınar, oyuna geri döndü. Ancak taraftarlar ile arasındaki gerginlik devam eden tecrübeli futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında yerini Philip Awuku’ya bıraktı.