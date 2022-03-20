Sadık Çiftpınar’dan skandal hareket sonrası açıklama

Kasımpaşa maçında taraftara yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılan ve PFDK'dan ağır ceza alması beklenen Yeni Malatyaspor kaptanı Sadık Çiftpınar, yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’un sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 yenildiği karşılaşmaya ev sahibi ekibin kaptanı Sadık Çiftpınar damga vurdu. Kendisini protesto eden taraftara yaptığı skandal hareket ile gündeme gelen Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ağır bir ceza alması beklenen 29 yaşındaki futbolcu, yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı açıklamada yaşananlar nedeniyle özür dileyen Sadık Çiftpınar, “Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sadık Çiftpınar’ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İlk kez 2014-15 sezonunda formasını giydiğim Süper Lig’e yükseliş mücadelesinde onurla yer aldığım Yeni Malatyaspor formasıyla dün hayatımın en kötü gününü yaşadım. 7 aydır maaş almadan şu anda detaylandıramayacağım imkansızlıklara rağmen varını yoğunu takımı için ortaya koyan koşullar ne olursa olsun maddi manevi fedakarlıklar yapan;

Sakat olduğu birçok dönemde bile ağrılarla ve sağlığını riske atarak sahada olup takıma katkı sağlamak isteyen, içerisinde bulunduğumuz ve Süper Lig seviyesine hiç yakışmayan kötü şartlara rağmen kendisinden çok takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan, FIFA’ya başvurup tek taraflı fesih hakkı olan özellikle yabancı uyruklu takım arkadaşlarına şifahen verilen sözlere kefil olup, kendilerini ikna edip, takıma dönmesini sağlayan ve bu sözlerini defalarca tutamayıp…

Futbolcular karşısında yalancı durumuna düşürülen bir takım kaptanı olarak dün yediğimiz ikinci gol sonrası her şeyin tek sorumlusu benmişim gibi şahsıma ve aileme yönelik protestolar ve hiçbir hassasiyetli insanın kaldıramayacağı sinkaflı küfürler öfke patlaması yaşamam neden oldu.

Sıkıntılı geçen 7-8 ayın birikimi ve tamamen öfke kontrolümü kaybetmemden dolayı ortaya çıkan kesinlikle doğru olmayan tepkim için başta Malatya şehri olmak üzere tüm futbolseverlerden özür dilerim.

Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum.

Kamuoyuna saygılarımla…”