Şafak Sezer’den Sivasspor antrenmanına ziyaret

Dinamo Batumi maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un antrenmanına ünlü oyuncu Şafak Sezer ziyarette bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise geniş alan çok pas çalışması ve yarım saha çift kale maç yaptı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer kulüp tesislerine gelerek antrenmanı ziyaret etti. Futbolcular ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fotoğraf çektiren Şafak Sezer’e, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Mehmet Akif Bağce eşlik etti.

Biletler 10 Ağustos’ta satışa çıkıyor

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 2-1 galip geldiği Dinamo Batumi maçının rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri 10 Ağustos Salı günü saat 11.00’de satışı çıkacak.

Stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağı duyurulurken, karşılaşma için kağıt bilet satışı da yapılacak.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Kale Arkası Tribün: 25 TL

Maraton Tribün: 50 TL

VIP Tribün: 70 TL

Kadın Tribünü: 40 TL