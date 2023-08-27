Saffet Sancaklı: Spor yasasının takipçisi olacağız

Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Geçen sene futbol yasası çıkardık, kulüpler ve federasyon yasası. Onun takipçisi olacağız" dedi.

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MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turlarında mücadele eden Türk takımlarının aldığı iyi sonuçların ülke puanına katkı sağladığını söyledi.

İnsanları bir araya getiren, güzel vakit geçirmelerini sağlayan bu tür organizasyonları desteklediğini dile getiren Saffet Sancaklı, Türk takımlarının Avrupa’da play-off turlarında güzel sonuçlar aldığını ifade etti.

Türkiye’de yeni sezonu şimdiden konuşmanın erken olacağına işaret eden Sancaklı, 10 hafta geçtikten sonra takımların sistemlerinin oturacağı değerlendirmesinde bulundu.

“SPOR YASASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Türkiye’de yeni sezonu şimdiden konuşmanın erken olacağına işaret eden Saffet Sancaklı, 10 hafta geçtikten sonra takımların sistemlerinin oturacağı değerlendirmesinde bulundu.

Sancaklı, Türk sporunun gelişmesi için çıkarılan yasanın uygulanmasıyla ülkedeki tüm branşların gelişim sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Önerilerimiz var. Geçen sene futbol yasası çıkardık, kulüpler ve federasyon yasası. Onun takipçisi olacağız. Eğer o yasayı istediğimiz gibi uygulayabilirsek hep beraber tabii, sadece birilerinin yapacağı iş değil. Birkaç sene içinde Türk sporu belli bir düzene girecek ve başarılar gelecek. Voleybolda başarımız var. Kızlar, erkekler, gençler… 20 sene önce bir sistem kuruldu. Ondan dolayı başarı geliyor, tesadüfen değil.”

“GELİRİN ÜSTÜNDE PARALAR HARCANIYOR”

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu sezonki transfer harcamalarına değinen Sancaklı, “Ben de hayretle izliyorum. Geçen sene mecliste bir yasa çıktı. Gelire göre belli limitte para harcanacak diye. Bana da öyle geliyor ki gelirin üstünde para harcanıyor. Tabi Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu denetleyecek. Finalinde de bunun yaptırımı neyse uygulanacak. Ligin çok başı şu favori, bu favori demek doğru olmaz. Çok ekstra paralar harcanıyor. Ligin geliriyle harcanan para arasında büyük uçurumlar var” ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK HAYIRLI BİR ŞEY DEĞİL”

Saffet Sancaklı, 2023-24 sezonunda geçerli olacak 8+3 yabancı kuralını da değerlendirdi. Saffet Sancaklı, şunları kaydetti:

“Üç Türk oyuncudan bahsediyoruz, üç yabancı oyundan değil. Eskiden takımlarda üç yabancı vardı. Galatasaray’da oynadığım Barcelona’yı yendiğimiz dönemde üç yabancı oyuncumuz vardı. Fenerbahçe’de oynadığım dönemde 3+1 idi. O 1 kişi kulübedeydi. Şu anda 14 oyuncu kontrat yapabiliyor. Sahada bir de 8 yabancı oyuncu oynayabiliyor. Türk futbolu için çok hayırlı bir şey değil. Anlatıyorlar, Avrupa’da şöyle başarılı oluyoruz diye. Keşke olsak. Galatasaray’ın şampiyonlarından sonra Avrupa’da başarı yok. Kaliteli yabancı oyuncuya da teknik adama da karşı değilim. Bunun belirli bir standartları olması lazım. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, İngiltere Liginden oyuncu alabiliyor ama Anadolu kulüpleri nerede alıyorlar? Bazen 14 yabancı oyuncu alıyorlar, içlerinden 3-4 tane iyi oyuncu çıkarsa Allah bereket versin diyoruz. Bu da kulüpleri uçuruma götürüyor. Ben sistemin kökünden değişmesi tarafındayım.”

“KANSER OLMUŞ HASTAYA AĞRI KESİCİ VERİYORSUN”

Altyapıya dair ciddi yatırımların yapılması gerektiğini aktaran Sancaklı, “Altyapıda fabrikayı kurmazsan yukarıda hiçbir şey olmaz. A takımda 3 oyuncuyu dahi bulamıyorlar değil mi? Yerli oyuncu almak istiyorlar, yerli oyuncu yok. Türkiye’de yetiştirmiyorsun. Kanser olmuş hastaya ağrı kesici veriyorsun, iyileştirmeye çalışıyorsun. Bu olmaz. Kulüpler altyapısını geliştirecek, bir sistem kurulacak. Bu konuda da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Kulüplerin ciddi altyapıları olacak, ciddi yatırımlar yapılacak. Birkaç sene sonra da oyuncular çıkacak. Değirmen suyuyla bunu çeviremezsiniz” diyerek sözlerini tamamladı.(DHA/AA)