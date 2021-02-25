Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan tribün açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca aşı ve pandemi hakkında bilgiler verirken, seyircisiz yapılan spor müsabakaları hakkında da gelen bir soruya cevap verdi.

Koca, “Kendi özel durumu ben dün açıkladım. AKP toplantılarıyla da ilgili olarak, biz salgının nasıl bulaştığını biliyoruz. İlk günden itibaren salgında yakın temasla birlikte hastalığın arttığını biliyoruz. Vatandaşlarımızı kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmaları gerektiğini ifade etmiştik. Bu bilgilendirmede değişiklik yok. Bunun üzerine daha fazla bir şey söylemem fazla olur” dedi.

“MAÇLARDA YER YER TEDBİRLER OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Sağlık Bakanı Koca, seyircisiz oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak taraftarları statlara ya da salonlara almak gibi bir gündemlerinin olmadığını açıkça şu sözlerle belirtti;

“Maçlarla ilgili benzer şekilde tedbirlerle yer yer olmadığını görüyoruz. Zaten yasak var biliyorsunuz. Taraftar olmak, insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. Bizim daha hassasiyetle, gayretle çaba sarf etmemiz gerekiyor 83 milyon vatandaşımızın eşit fedakarlıkta bulunarak mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor. Bu başarı, hep birlikte mücadele ederek 83 milyon vatandaşımızın başarısı olur. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim.”