Sahaya girip, Bakasetas’ın üzerine yürüyen holigana 4 yıla kadar hapis istemi

Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya atlayıp Bakasetas ile burun buruna gelen 18 yaşındaki holigan için istenen ceza belli oldu.

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Süper Lig’de bu sezon oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının 44. dakikasında sahaya girerek, bordo-mavililerin Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas’a saldırı girişiminde bulunan Kayserispor taraftarı Oktay K. (18) hakkında 2 farklı suçtan, 3 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, ligin ilk yarısında, geçen 2 Ekimde Kadir Has Stadyumu’nda meydana geldi. Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde, Trabzonspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 44. dakikasında, Kayserispor’un doğu tribünündeki Kayserispor taraftarı Oktay K., mücadele devam ederken sahaya girdi ve Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas’ın üzerine doğru koştu. Bakasetas ile burun buruna gelen Oktay K., güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı. Şüpheli Oktay K. hakkında tutanak tutulması sonucu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘girilmemesi gereken yere girmek’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, ‘müsabakanın seyrini bozmak’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenip Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve DHA’nın ulaştığı iddianamede, ifadesine yer verilen Oktay K., “Olay günü mücadeleyi doğu alt tribününde takip ediyordum. Bakasetas’ın maç boyu yaptığı bazı hareketlere sinirlendim. Sahaya bu yüzden girdim. Kimseye zarar vermek istemedim. Pişmanım” dedi.

Sanık Oktay K., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.