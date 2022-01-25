Saint Etienne’den Marcel Tisserand açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'in Teknik Direktörü Pascal Dupraz, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Marcel Tisserand hakkında açıklamada bulundu.

Sozcu.com.tr

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Ligue 1’de kümede kalma mücadelesi veren Saint Etienne’in Teknik Direktörü Pascal Dupraz, Fenerbahçe forması giyen Marcel Tisserand’ın transferi konusunda açıklama yaptı.

Ligde üst üste 7 mağlubiyet alan ve 21 maç sonunda sadece 12 puan toplayarak son sırada yer alan Saint Etienne, kümede kalmak için ara transfer döneminde takıma takviyelerde bulunmaya çalışıyor. Son olarak bonservisi elindeki Bakary Sako, Eliaquim Mangala ve Joris Gnagnon’u transfer eden Saint Etienne, savunmaya da takviye yapmayı planlıyor.

“Bir forvet, bir de savunmacı alacağız” diyen Saint Etienne Teknik Direktörü Pascal Dupraz, Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand’ın transferinde istedikleri sonuca ulaşamadıklarını açıkladı.

“NEDENSE FENERBAHÇE BIRAKMIYOR”

Fenerbahçe’nin transfere izin vermediğini söyleyen Dupraz, “Bir haftamız kaldı. En az bir savunmacı ve hücum oyuncusu istiyoruz. Marcel olmadı. Bence Marcel bize yardım etmek isterdi ama olmadı. Nedense Fenerbahçe onu bırakmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin 2020 yılında Wolfsburg’dan 4 milyon euroya transfer ettiği 29 yaşındaki Marcel Tisserand, bu sezon Süper Lig’de 13 maçta forma giyebildi.