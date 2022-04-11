Sait Yılmaz: Tepkisiz kalamazdım

Fenerbahçe Yüksek Divan Başkanlığı için yarışan Sait Yılmaz, seçimin ardından açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçimi sonrası 8 yıllık Vefa Küçük dönemi sona erdi ve yeni başkan Uğur Dündar seçildi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçiminde 1871 oy kullanıldı. Yeni başkan Uğur Dündar oyların 824'ünü alırken, en yakın rakibi Vefa Küçük 799 oy alabildi. Diğer adaylardan Nail Kır 122, Sait Yılmaz ise 117 oy toplayabildi. 9 oy geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından bir açıklama yayınlayan Sait Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Kamuyounun dikkatine,

Yüksek Divan Başkanlığı seçimimiz sonuçlandı, Fenerbahçemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Yola çıkarken hedefimiz sadece divan başkanlığı değildi. Seçim sonunda sayın Başkanımız Ali Koç'un da bahsettiği gibi tüm Fenerbahçe camiasına nasıl bir Yüksek Divan Kurulu olması gerektiğini, Fenerbahçe'nin geleceğinde nasıl etkin ve güçlü bir rol alması gerektiğini, başkanını ve yönetimini sahiplenen bir divan olması gerektiğini gösterdik. Tüm adayların ve mevcut başkanın da bunları benimsediğini görmek bizim en büyük kazancımızdır. Başkanına ve Yüksek Divan Kurulu'na yeni bir misyon eklediğimizi düşünüyorum.

Bundan sonraki süreçte ortaya konan projelerin ve yapılması vadedilen söylemlerin takipçisi ben ve mevcut tüm YDK üyeleri olacaktır. Başkanımız Ali Koç'a sahsım ve ekibim için söylediği güzel sözler için tekrar teşekkür ederim.

Seçim sonuçlandıktan sonra sahneye çıkmama gerekçelerime gelince;

Birincisi, kavgaya, kaosa ve kutuplaşmaya seçim süresince karşı olduğumu belirttim. Bu tavrım, kişisel kavgaların YDK seçimine ve sonucuna belirleyici olarak yansımasına karşı küçük bir protestoydu. Resmi olarak Uğur beyin kazanmasına herhangi bir tepkimiz yok ancak ilkesel olarak kazananın “kutuplaşma” olduğunu düşündüğüm için buna tepkisiz kalamazdım.

İkinci nedenim ise seçim süresince kulüp tarafından düzenlenen gerek toplantı, gerek TV konuşmaları gibi etkinliklere bizimle katılmayan Uğur beye bir göndermeydi.

Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye hizmetten asla geri durmayacağız, Fenerbahçemiz için yapılması gereken doğruların takipçisi olacağımızı herkes görecektir.

Saygılarımla,

Sait Yılmaz”