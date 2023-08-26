Sakaryaspor ile Ümraniyespor yenişemedi
Sakaryaspor ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle berabere sonuçlandı. Sakaryaspor, maçın son dakikasında kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Trendyol 1. Lig’in üçüncü haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Ümraniyespor karşılaşmanın 45+3. dakikasında Bouali’nin golüyle öne geçerken, Sakaryaspor 72. dakikada Kasongo’nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Sakaryaspor 87. dakikada penaltı atışı kazandı. Dakika 90'da Dino'nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtarmayı başardı.
- Stat: Yeni Sakarya Atatürk
- Hakemler: Gürcan Hasova, Sezgin Çınar, Haydar Avcı
- Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman, Nalepa, Roshi (Dk. 72 Hakan Yavuz), Del Valle (Dk. 46 Dino), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Dk. 46 Muhammed Akarslan)
- Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Muhammed Mert (Dk. 83 Batuhan Arıcı), Melih Okutan, Serkan Göksu (Dk. 64 Berk Taşkın), Onur Ayık (Dk. 75 Bamba), Hasan Ayaroğlu, Bouali (Dk. 64 Saponjic), Glumac, Popov (Dk. 64 Klonaridis), Diniyev
- Goller: Dk. 72 Kasongo (Penaltıdan) (Sakaryaspor), 45+3 Bouali (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Ali Ülgen ve Rotman, 45+5 Burak Süleyman, Dk. 90+8 Hakan Yavuz,
- Dk. 90+9 Bülent Uzun (Sakaryaspor), Dk. 14 Serkan Göksu, Dk. 30 Bouali, Dk. 66 Berk Taşkın, Dk. 85 Abdulsamed Damlu, Dk. 86 Klonaridis, Dk. 87 Mustafa Eser (Ümraniyespor) (AA)