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Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery’ı transfer etti

Sakaryaspor, Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yayınlanma: 18:28 - 14 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery’ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kulüp, son olarak İskoçya’nın Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadeleri yer aldı.