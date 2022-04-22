Sakaryaspor şampiyonluk mesaisinde

Serik Belediyespor’a konuk olacak Sakaryaspor, galip gelmesi durumunda rakibi Bodrumspor maçının neticesine bakmaksızın şampiyonluk sevinci yaşayacak

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TFF 2.Lig’de lider Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Son oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 78 puanla liderliğini koruyan yeşil-siyahlılar, ligin 36. haftasında 18 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 11 galibiyet alarak 39 puanla 15'inci sırada olan Serik Belediyespor’a konuk olacak.

İsmail Ogan Stadyumu'nda pazar günü saat 15.00'da oynanacak müsabaka öncesi antrenmanlarını Rüstemler Tesisleri’nde sürdüren Sakaryaspor, bu kritik deplasmandan 3 puan alarak şampiyon olmayı hedefliyor.

Öte yandan, yeşil-siyahlılar bu kritik karşılaşmadan 3 puan alması durumunda en yakın rakibi Bodrumspor’un sahasında İnegölspor ile oynayacağı maçın skoruna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.