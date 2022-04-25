Sakaryaspor taraftarlarının Spor Toto 1’inci Lig kutlaması

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'un, ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lige yükselmeyi garantilemesi kentte büyük coşkuyla kutlandı. Tesisler önünde toplanan binlerce taraftar, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan takım otobüsünü meşaleler ve sloganlar eşliğinde karşıladı.

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TFF 2’nci Lig Kırmızı Grupta lider Sakaryaspor, deplasmanda Serik Belediyespor’a konuk oldu. Yeşil-siyahlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, ligin bitimine 2 hafta kalan Spor Toto 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi. Sakaryaspor’un bu galibiyeti kentte büyük coşkuyla karşılandı. Antalya’daki karşılaşmanın sona ermesinin ardından Sakaryaspor’un puan farkıyla şampiyonluğu garantilemesi üzerine taraftarlar, kentin işlek noktalarında toplandı. Ellerinde bayraklarla sloganlar atarak meşale yakan taraftarlar yeşil-siyahlı ekibin şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

TESİSLER ÖNÜNDE TOPLANAN BİNLERCE TARAFTAR, TAKIMI KARŞILADI

Yeşil-siyahlı ekibin deplasmandan dönüp kente giriş yapmasıyla beraber, takımı bekleyen binlerce taraftar, konvoy oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu konvoydaki kişiler, takım otobüsüne Rüstemler Tesisine kadar eşlik etti. Burada toplanan kalabalığı selamlayan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra tesislere girdi. Kentte şampiyonluk coşkusu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.