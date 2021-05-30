Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt istifa etti

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, yazılı açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Olağanüstü Genel Kurul sonucu gelecek olan yönetimin önünü açmak amacı ile görevinden istifa ettiğini duyuran Bozkurt, final maçındaki oyunun, skorun derin üzüntüsü ve mahcubiyetini yaşadıklarını belirtti. Bozkurt, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ile desteğini hiçbir şekilde esirgemeyen Tatangalar’a da teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir Sakaryaspor'u 4-0 yenen Kocaelispor 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi

‘ŞAMPİYONLUK YAŞATMAK ÜZERİNE KURULUYDU’

Bozkurt yaptığı yazılı açıklamada, “28.05.2021 Cuma günü Kocaelispor ile oynanan final maçına gelirken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Oğuzhan Sarı kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve Sakaryaspor taraftarına başsağlığı diliyorum. 20.01.2021 tarihinde Sakaryaspor yönetimiyle 1.5 yıllık anlaşma ile başlamış olduğum Sakaryaspor Teknik Direktörlük görevim boyunca ekibim ile birlikte bütün çalışmalarımız bu büyük camiaya şampiyonluk yaşatmak üzerine kuruluydu. Bu tarihten itibaren özellikle ligin sonlarına doğru ve final maçına kadar sahada gösterilen performans ve oyundan dolayı Sakaryaspor camiasına yaşatmış olduğumuz gurur ve mutluluğun sevincini ekip olarak yaşamakla birlikte final maçındaki oyunun ve skorun derin üzüntüsünü ve mahcubiyetini yaşadığımızı belirtmek istiyorum.

‘GELECEK YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK AMACIYLA’

”Bu süreçte takımın motivasyonunun artması için maddi ve manevi desteğini hiçbir şekilde esirgemeyen ve enerjisi ile bize güvenini her fırsatta dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye, Kulüp Başkanımız Cevat Ekşi, yönetim kurulu üyelerine ve pandemi dolayısıyla maçlar seyircisiz oynanmasına rağmen her deplasmana gelip astıkları pankartları ile yanımızda olduklarını hissettiren Tatangalar'a teşekkür ediyorum. Onların vermiş olduğu desteğin karşılığını final maçında verememenin mahcubiyeti ve üzüntüsüyle sahadaki görüntünün bütün sorumluluğunu üzerime alarak ve Olağanüstü Genel Kurul sonucu gelecek olan yönetimin önünü açmak amacıyla görevimden istifa ettiğimi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.