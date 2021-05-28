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Sakaryaspor’u 4-0 yenen Kocaelispor 11 yıl sonra TFF 1. Lig’e yükseldi

Misli.com 2. Lig play-off final maçında Sakaryaspor’u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi. Bir ara Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e geri döndü.

Güncellenme: 22:31, 28/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Sakaryaspor’u 4-0 yenen Kocaelispor 11 yıl sonra TFF 1. Lig’e yükseldi

Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

Kocaelispor’a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Musa Nizam, 38. dakikada Benhur Keser, 41. dakikada Murat Akpınar ve 88. dakikada Bahattin’den geldi. Süper Lig’de son olarak 2007-08’de mücadele eden Kocaelispor, 2009-2010 sezonu sonunda TFF 1. Lig’den düşmüş ve Bölgesel Amatör Lig seviyesine kadar gerilemişti. Ancak yeniden profesyonel liglere dönme başarısı gösteren Körfez ekibi, TFF 1. Lig’de 24 sezon, Süper Lig’de ise 20 sezon mücadele etmişti.

Alınan bu skorla yeşil-siyahlılar, TFF 1. Lig'e yükselmiş oldu. Karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen kupa seremonisinde play-off şampiyonluk kupasına kavuştu. Kocaeli temsilcisine şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez takım kaptanı Numan Çürüksu'ya verdi.

  • Stat: Atatürk Olimpiyat
  • Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
  • Kocaelispor: Bayram- Semih, Numan, Musa, Gökhan Meral, Murat Cem (Dk. 85 Yılmaz), Mesut, Burak Süleyman (Dk. 76 Dilaver), İrfan (Dk. 85 Batuhan), Benhur (Dk. 86 Yiğitali), Tahir (Dk. 76 Bahattin)
  • Sakaryaspor: Oğuz – Hakan (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Burak, Ümit, Canberk, Azad, Çağrı (Dk. 46 Ali), Nuri (Dk. 62 Oğuzhan), Muhammet, Abdülaziz (Dk. 62 Hasan Bilal), Berk (Dk. 67 Caner)
  • Goller: Dk. 2 Musa, Dk. 38 Benhur, Dk. 41 Murat, Dk. 88 Bahattin (Kocaelispor)
  • Sarı kartlar: Murat, Numan, Bahattin (Kocaelispor) – Canberk, Ümit, Mehmet Boztepe (Sakaryaspor)
  • Kırmızı kart: Dk. 65 Azad (Sakaryaspor)
Atatürk Futbol Kocaeli Olimpiyat Süper Lig TFF Türkiye
Yayınlanma Tarihi:22:30,