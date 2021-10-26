Salah, Liverpool’dan yüzde 300 zam istiyor!

Liverpool'a imza attığı 2017 yılından sonra takımının Premier Lig şampiyonluğu hayalinin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan Mohamed Salah, 2023'te bitecek sözleşmesini yenilemek için yılda 30 milyon Euro istiyor.

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İngiltere Premier Lig’de Liverpool forması giyen Mohamed Salah, performansıyla bu sezon fırtına gibi esiyor. 12 resmi maçta 15 gol atıp 5 asist yapan Mısırlı yıldızın Liverpool ile sözleşmesi 2023’te sona eriyor.

29 yaşındaki futbolcu, Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Liverpool’da 2 kez de ligde gol kralı oldu.

Chelsea’deki başarısız döneminden sonra Liverpool’da kalitesini gösteren Salah, 2 yıl sonra bitecek sözleşmesi için takımından haftalık 500 bin sterlin istiyor. Yıllığa vurulduğu zaman 30 milyon Euro eden bu istek karşısında Liverpool’un ne yapacağı merak konusu.

Mohamed Salah için 2017 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Liverpool, Mısırlı oyuncudan aldığı katkıyla bu bedelden çok fazlasını kazandı.

Mevcut sözleşmesinde yıllık 10.5 milyon Sterlin kazanan Salah’ın ismi Real Madrid ile de anılıyor. Liverpool, gelecek sezon Salah ile sözleşme sorunu yaşamamak adına oyuncunun isteğini kabul etmesi bekleniyor.