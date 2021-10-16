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Salah’ın akıl almaz pası ve Mane’nin tarihe geçen golü

Liverpool'un deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldiği maça Salah ve Mane ikilisi damga vurdu. 9. dakikada muhteşem bir asist yapan Salah'ın jestini geri çevirmeyen Mane Premier Lig'de 100. golünü atarak tarihe geçti.

Sozcu.com.tr
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Salah’ın akıl almaz pası ve Mane’nin tarihe geçen golü

Premier Lig’in 8. haftasında Liverpool deplasmanda Ozan Tufan’ın takımı Watford’a konuk oldu. Hücumda Mane, Firmino ve Salah üçlüsüyle maça etkili başlayan Liverpool 9. dakikada Senegalli golcüsü Sadio Mane ile öne geçti.

MANE’NİN 100 GOLÜNDE HİÇ PENALTI YOK

Orta sahada rakibinden sıyrılıp topu alan Muhammed Salah uzak köşede müthiş bir koşu yapan Mane’yi gördü. Ayağının dışıyla kaleye paralel bir şekilde enfes bir pas çıkaran Salah herkesi ayağa kaldırdı. Mane de bu mükemmel asiste topu tek dokunuşla köşeye doğru bırakarak kaleciyi mağlup etti ve kendisi adına tarihe geçen golünü attı.

(GÖRÜNTÜ S SPORT’TAN ALINMIŞTIR)

Premier Lig’deki 100. golünü kaydeden Mane, Didier Drogba ve Salah’tan sonra bunu başaran 3. Afrikalı oyuncu olmayı başardı. Attığı 100 golde hiç penaltı olmaması Mane’nin bu rekorunu çok özel kılıyor.

Watford deplasmanında perdeyi açan o golde Salah’ın yaptığı şiir gibi asist de sosyal medyada günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi. İşte o gol ve asist için yapılan bazı yorumlar: