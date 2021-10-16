Salah’ın akıl almaz pası ve Mane’nin tarihe geçen golü

Liverpool'un deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldiği maça Salah ve Mane ikilisi damga vurdu. 9. dakikada muhteşem bir asist yapan Salah'ın jestini geri çevirmeyen Mane Premier Lig'de 100. golünü atarak tarihe geçti.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig’in 8. haftasında Liverpool deplasmanda Ozan Tufan’ın takımı Watford’a konuk oldu. Hücumda Mane, Firmino ve Salah üçlüsüyle maça etkili başlayan Liverpool 9. dakikada Senegalli golcüsü Sadio Mane ile öne geçti.

MANE’NİN 100 GOLÜNDE HİÇ PENALTI YOK

Orta sahada rakibinden sıyrılıp topu alan Muhammed Salah uzak köşede müthiş bir koşu yapan Mane’yi gördü. Ayağının dışıyla kaleye paralel bir şekilde enfes bir pas çıkaran Salah herkesi ayağa kaldırdı. Mane de bu mükemmel asiste topu tek dokunuşla köşeye doğru bırakarak kaleciyi mağlup etti ve kendisi adına tarihe geçen golünü attı.

(GÖRÜNTÜ S SPORT’TAN ALINMIŞTIR)

Premier Lig’deki 100. golünü kaydeden Mane, Didier Drogba ve Salah’tan sonra bunu başaran 3. Afrikalı oyuncu olmayı başardı. Attığı 100 golde hiç penaltı olmaması Mane’nin bu rekorunu çok özel kılıyor.

Watford deplasmanında perdeyi açan o golde Salah’ın yaptığı şiir gibi asist de sosyal medyada günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi. İşte o gol ve asist için yapılan bazı yorumlar:

Yıllar önce “Asist Nedir?” başlıklı bir yazı yazmıştım. Mane'ye Salah şu golü o zamanlar attırmış olsaydı, yazıyla hiç uğraşmaz, yalnızca bu golün videosunu koyardım — Hasan Gören (@h_goren) October 16, 2021

Dünyanın en formda futbolcusu. Mane’ye 100. golü attıran pası gerçekten De Bruyne pasıydı, her şeyi yapıyor adam. Mohamed Salah. pic.twitter.com/k2tGaykOhv — Taç Çizgisi (@TacCizgisiTR) October 16, 2021

Şu Mane ve Salah ikilisi çok doyumsuzlar.

Hiç böyle yeter bu kdr demiyolar ne bu iştah be. — AIOS (@AIOSTUR) October 16, 2021

Muhammed Salah öyle bir asist yaptı ki acayip zor bir pozisyondan Mane’ye tekte dokunduracak kadar iyi pas attı. Acayip formda Salah. pic.twitter.com/4G7MTmVd3s — Brnsdy (@nikneymsizm) October 16, 2021

mane penaltısız 100.golüne ulastı inanilmaz gercekten.. salah’ın pasına kelimeler kifayetsiz — Göktürk (@bellodinottee) October 16, 2021