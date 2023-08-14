Salih Dursun: Necip Uysal kulağımı patlattı, hakem ‘görmedim’ dedi

Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası Salih Dursun, yaşanan oyun içi tartışmaları ve takımın transfer stratejisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Beşiktaş’a 1-0 yenildi. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun açıklamalarda bulundu.

Ekonomik şartlarda transferlerin biraz geciktiğini dile getiren Salih Dursun, forvet oynaması hakkında, “Tabii takımımızın da bu pozisyonda eksiği vardı. Ama transfer dönemi devam ediyor. Biliyorsunuz ki Sakaryaspor zamanında da bu mevkide oynamıştım. Taktiğe bağlı oynamaya çalıştık. Aslında bunu 84 dakika yaptık. Eksikler de oldu, doğrular da oldu. Beşiktaş’ın oyununu bozmaya çalıştık. Ama neticesinde maçı kaybettik çok üzgünüz” diye konuştu.

“NECİP KULAĞIMI PATLATTI”

Yeni sezonun başladığını ancak her sene aynı şeylerin yaşandığını kaydeden Salih Dursun, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi bir pozisyon var golden önce kulağımı patlattı Necip. Çok iyi de arkadaşım. Hakem ‘görmedim’ dedi. Bütün herkes de görmüştür. 2 dakika önce aynısı yaptım ve sarı kart yedim. Necip’in de sarı kartı var. O pozisyondan sonra gol oldu. Çok üzgünüm. Sonuçta Salih Dursun forvet oynadı diyoruz, bir emek var. Takım bütün her şeyini ortaya koydu, mücadelemizi ettik.”

“ORAYI GÖRÜP, BURAYI GÖRMEMEK…”

“Tabii bazen insan üzülüyor böyle olmasına. Emeğin karşılığında en azından adaletli davranılması gerekiyor. Orayı görüp, bu tarafı görmemek hepimizi üzüyor. İnşallah bir dahaki maçlarda bunu yaşamayız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Transferlerimiz de gelecek Allah’ın izni ile. Beşiktaş’a başarılar diliyorum.”

“ŞU ŞARTLARDA BİLE TAKIM AİLE OLDU”

“Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tam oturana kadar biraz zamana ihtiyacımız var. Sonrasında ilk 10’a oynayan Karagümrük olacak sahada. Şu şartlarda bile aile oldu takım yeni gelen transferlerle ilk 10’u zorlayan bir takım olacağına eminim. Allah’ın izni ile güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum.”