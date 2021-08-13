Salih Uçan: Bu formanın kıymetini hep bileceğim

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş’ta orta sahaya yerli takviyesiyle transfer edilen Salih Uçan, sezonun ilk haftasında Rizespor’u 3-0 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu. İlk maçından memnun olduğunu kaydeden Salih, “Hazırlık dönemine iyi başladım, ilk hazırlık maçında darbe aldığım için 5-6 antrenman kaçırdım. Adana Demir maçında sonradan girdim, az süre aldım, şu anda da yüzde 100 hazır hissetmiyorum. Hocam 11’de şans verdi, 70 dakika oynadım, yavaş yavaş enerjimi toplayacağım. İyi skorla başladık, bence zamanla daha iyi olacağız. İyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Taraftar önünde heyecan da vardı, güzel geçtiğini düşünüyorum” dedi.

‘BÜYÜK TAKIM FORMASI AĞIRDIR’

Mutlu olduğunu ifade eden Salih, “Büyük takım forması çok ağırdır. Yeniden büyük takım şansı yakaladım, bu formanın kıymetini hep bileceğim, en iyi şekilde temsil edeceğim, Beşiktaş formasını taşıdığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Maçın adamının kim olduğu sorulan Salih, “Atiba ve Josef olabilir, N’Koudou diyorum, ilk golü attı” cevabını verdi.

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KEVIN N’KOUDOU: FENA ŞUT DEĞİLDİ, GÜZEL GOL ATTIM

Rizespor karşısında açılış golünü atan Kevin N’Koudou, mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı; ”İlk maçımızdı, geri döndük, futbola dönmek güzel, taraftarımızla buluşmak güzel. Hem futbolcular için hem de taraftarımız için çok güzel. Golde ortayı hissettim, içeri girdim, kontrol ettim, fena da şut değildi, güzel gol attım. Kanat oyuncusu olarak daha çok ceza alanına girmek ve gol atmak istiyorum, bugün de sonucunu aldım” dedi. Yeni imajı sorulan Fransız oyuncu, “Yazın hava çok sıcak, saçlarımı o yüzden kazıtıyorum” ifadelerini kullandı.

Rosier ile gol sevinçlerinin nedenine de değinen 26 yaşındaki futbolcu, “Odada birlikte kalıyoruz, yine birlikteyken gol atarsak nasıl sevinelim diye düşündük, böyle bir gol sevincine karar verdik. İnşallah daha çok gol atarız ve attıkça değiştiririz. Rosier kardeşim gibidir, onu çok seviyorum” diye konuştu.