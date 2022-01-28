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Salih Uçan Medipol Başakşehir’de 

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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Salih Uçan Medipol Başakşehir’de 

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”