Salih Uçan Medipol Başakşehir’de
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”
Hoş geldin @salihucan48 pic.twitter.com/U6XtBfNnfd
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 28, 2022