Salih Uçan resmen Beşiktaş’ta

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Salih Uçan’ı kadrosuna kattığını yayınladığı videoyla duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi siteden yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a hoş geldin der, başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

SALİH UÇAN: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Salih Uçan, transferin duyurulduğu videoda ilk açıklamasını yaptı ve tüylerinin diken diken olduğu yerde olduğunu belirtti. Beşiktaş’ın yeni transferinin ilk sözleri şöyle;

“Yaşım küçük. Bucaspor’dayım. Yedeğim. Beşiktaş’ın stadında, Beşiktaş’a karşı oynuyoruz. Beşiktaş taraftarı Quaresma’ya öyle bir bağırdı ki, neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vov! dedim. Tüylerim diken diken oldu. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim”

FENERBAHÇE, ROMA, SION VE EMPOLI…

Kariyerine Bucaspor alt yapısında başlayan Salih Uçan, 2012 yılında Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin çekişmesi sonrasında sarı-laciverti takıma imza attı.

2014 yılında İtalya Serie A ekibi Roma’ya kiralanan Salih, 2 sezondan sonra Fenerbahçe’ye geri döndü. 2017’de İsviçre’nin Sion, 2018 yılında ise İtalya’nın Empoli takımlarına gitti.

Empoli’nin Serie A’dan düşmesinin ardından 2019 yılında Alanyaspor’a imza atan Salih Uçan, kariyerinin çok formasını giydiği Akdeniz ekibiyle 74 maça çıkıp 4 gol attı ve 11 asist yaptı.