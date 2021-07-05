Salih Uçan: Transfer kolay olmadı, başka isteyen takımlar da vardı

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İzinli olan oyuncuların katılmadığı ilk antrenman öncesinde siyah-beyazlıların son transferi Salih Uçan, basın mensuplarının karşısına geçti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 8 numaralı formayı giyeceğini açıklarken, transferi sürecine de değindi.

Salih Uçan’ın açıklamaları şöyle;

*Sakatlıkla ilgili bir şey kalmadı. Sadece ufak bir iz var. Tamamen atlattım. Son 2 sezonda Alanya’da birçok şeyi başardım. Aynılarını Beşiktaş’ta da yapmak istiyorum.

*Daha önce Roma’dayken Şampiyonlar Ligi oynamıştım. Bu yıl da Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yapıp ülkemizi gururlandırırız.

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*Transfer süreci kolay olmadı. Başka isteyen takımlar da vardı onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Bucaspor zamanında beni istemişti. Bu zamana kısmetmiş. Şampiyon takım ve Sergen Hoca olması benim için önemli bir etkendi.

*Kariyerime 48 numaralı formayla başladım. Uzun yıllar onu giydim. Alanyaspor’da değişikliğe gidip 8 numarayı seçtim. Bu numara uğurlu geldi. Beşiktaş’ta da 8 numarayla devam edeceğim. Ayrıca 8 numara pozisyonunda kendimi çok rahat hissediyorum.

*Gelecek hedeflerim arasında öncelikle Beşiktaş formasını sahiplenmek var… Sergen hoca da transferde etkiliydi benim için. 2013 yılında yorumculuk yaparken benimle ilgili çok güzel yorumu vardı. O da beni çok etkiledi.

Fotoğraflar: Fatih ERDOĞDU – Sözcü