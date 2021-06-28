Salih Uçan’dan Beşiktaş açıklaması: ‘Prensipte anlaştık’

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, transfer döneminin ilk bombasını patlatmak üzere. Alanyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Salih Uçan, siyah beyazlılara transferinin an meselesi olduğunu söyledi.

2019’dan beri Alanyaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu, Tivibu’ya yaptığı açıklamada “Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ı tercih etmesindeki en büyük etkenin Sergen Yalçın ve Şampiyonlar Ligi olduğunu söyleyen Uçan, “Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya’da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. ‘Salih’e ihtiyacımız var’ dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken” şeklinde konuştu.

Bucaspor altyapısında yetişen Uçan, 2012’de Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2014’te Roma’ya kiralanan yıldız futbolcu, ardından Sion ve Empoli’de kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Alanyaspor ile 35 lig maçına çıkan Uçan, 2 gol atıp 6 asist yaptı.