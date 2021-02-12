Salihamidzic açıkladı! Bayern Münih, Dayot Upamecano’yu transfer etti

Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanarak Barcelona’dan sonra ilk kez bir sezonda 6 kupa kazanan takım olmayı başaran Alman devi Bayern Münih, gelecek sezonun ilk transferini Şubat ayında yaptı. Bayern Münih Sportif Direktörü Salihamidzic, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada Dayot Upamecano’nun gelecek sezon Almanya Bundesliga’da Bayern formasını giyeceğini açıkladı.

Leipzig’de forma giyen 22 yaşındaki Fransız stoperin 42 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi ödenerek Bayern’e katıldı.

Salihamidzic, sorulan bir soruya, “Transfer söylentileri doğru. Upamecano, önümüzdeki 5 yıl Bayern Münih formasıyla ter dökecek” şeklinde cevap vererek transferi duyurdu.

Bundesliga’da yaptığı yatırımla dikkat çeken Leipzig, Upamecano’yu sponsor olan şirketin Avusturya’daki takımı Salzburg’dan 10 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Dayot Upamecano, Fransa A Milli Takımı ile ilk maçına 5 Eylül 2020’de çıkarkan toplam 3 kez milli takım formasını terletti.